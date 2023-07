Stefanie Bauer, Michael Gangnus und Kai Matt wurden durch eine Amokfahrt Freunde

Die Reutlingerin ist Weltmeisterin „Realistischer Schnauzbart“ und der Weltmeister von den Fildern gewinnt mit „Side Burns Freestyle“

Jürgen Burkhardt ist mächtig stolz über seinen 5. WM-Titel. Mehr als 300 Teilnehmer aus 25 Nationen waren bei der Bart-WM im bayerischen Burghausen in verschiedenen Kategorien am Start. Während die Herren nur mit echten Bärten antreten, sind die Damen mit echt aussehenden Bärten im Wettbewerb. Und so gewinnt Anita Hildebrandt ihren ersten WM-Titel. Das Styling übernehmen beide selbst. Jürgen Burkhardt lässt niemanden an seine Bart-Pracht. Seit 30 Jahren ist der Präsident des Verbandes Deutscher Bartclubs und der Vizepräsident des Weltbartverbandes aktiv. Als Präsident des Bartclubs „Bell-Moustache“ mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen ist er diesmal besonders stolz, weil der Club insgesamt sechs WM-Titel und einen Superbart-Titel abgeräumt hat. Im Landesschau-Studio erzählen Anita Hildebrandt und Jürgen Burkhardt, was sie bei der ersten Bart-WM seit vier Jahren erlebt haben und welche besonderen Momente es mit anderen Teilnehmenden gab.