Förster Martin Roth ist digital im Wald unterwegs

In Zeiten von Energiekrise und steigenden Heizkosten kommen immer mehr Leute auf die Idee doch einfach Holz aus dem Wald mitzunehmen. Im Schönbuch wurden auch schon ganze Polter geklaut. Diesen dreisten Dieben rückt die Polizei nun zu Leibe in dem sie GPS-Tracker in den abgelagerten Baumstämmen versteckt.