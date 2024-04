Hansi Hinterseer feiert 2024 drei Jubiläen

Schlagersänger Hansi Hinterseer hat im Februar seinen 70. Geburtstag in aller Stille nur mit der Familie gefeiert. Mit seinem neuen Album “Schön, dass es dich gibt” sichert er sich gleich einen der ersten Plätze der Deutschen Charts. Und dann auch noch die Filmdokumentation „Hansi Hinterseer – Willkommen in meinem Leben” – das sind gleich drei Mega-Ereignisse. In seiner drei Jahrzehnte andauernden Musikkarriere war Hansi Hinterseer mit fast 40 Alben in den Top 100 der deutschen Albumcharts vertreten. 30 Jahre und Dutzende Alben und viele Auszeichnungen später ist der 70-Jährige noch immer ganz vorn dabei und überrascht mit einem Album, das so einiges zu erzählen hat. Im Landesschau-Studio erzählt er wie er bei diesem Riesenerfolg so bodenständig und geerdet geblieben ist und welche große Rolle in seinem Leben Frau und Töchter spielen.