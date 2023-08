In Zukunft dürfen laut einer EU-Verordnung Insektenpulver in Nahrungsmittel beigemischt werden. Zum Beispiel in Nudeln oder Brot. In vielen Studien konnte nachgewiesen werden , dass Insekten als Nahrungsmittel für den Menschen nicht schädlich sind. Ganz im Gegenteil: Sie sind sogar gesund und dabei viel Co2-ärmer als beispielsweise Rinder und Schweine.