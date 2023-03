Normalerweise hört man meistens negative Geschichten aus Pflegeheimen. Nicht so beim Haus Adam Müller-Guttenbrunn in Stuttgart. Hier klagt niemand über Personalmangel und die Unterbringung ist auch nicht teurer als anderswo. Hausleiter Joachim Treiber kümmert sich gerne um die Senioren und hört ihnen zu. Nun hat er einige der Bewohner in einer Fotoausstellung portraitiert.