Mit den Geisterjägern im Spukhotel

Ein richtiges Schloss braucht ein Gespenst. Das ist zumindest in Großbritannien und offenbar auch in Oberschwaben so. Auf der tausend Jahre alten Waldburg bei Ravensburg soll es auch spuken. Aus dem Grund hat der Burgherr Geisterjäger eingeladen, die paranormalen Phänomenen auf den Grund gehen sollen. An vier Tagen und Nächte wurde gemessen, gefilmt, Magnetfelder überwacht, Geisterfallen und Wildkameras aufgestellt. In ihren Augen erzielten die Geisterjäger sensationelle Ergebnisse.