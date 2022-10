Tauchwandern am Bodensee, Teil 4: bei den Pfahlbauten in Unteruhldingen

Einmal den Bodensee schwimmend umrunden!! Nicht durchqueren. Das war schon immer Nik Linders großer Traum. Nun hat der Experte für Apnoetauchen, also das Tauchen mit einem Atemzug ohne Hilfsmittel, diesen Traum in Angriff genommen. 20 Tage hat er dafür eingeplant. Am 12. September, um 7 Uhr morgens, startet er in Romanshorn. Alles was er braucht hat er in seinem schwimmenden Rucksack verstaut: Trockene Kleider, Lab-Top, Kamera, Zelt, Schlafsack. mehr...