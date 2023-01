Zurzeit sind sie wieder überall im Land unterwegs: die Sternsinger. So auch Familie Issler in Aspach im Rems-Murr-Kreis. „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ lautet das Motto der diesjährigen Aktion. Mehrere Zehntausend Kinder und ihre Begleitpersonen sammeln Geld für Kinder in Not. Um ihnen zu helfen, sind beim Sternsingen, der weltgrößten Hilfsaktion von Kindern für Kinder, oftmals ganze Familien unterwegs.