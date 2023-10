Katholischer Pfarrer holt Waisenkind aus Syrien

Das Gasthaus "Zum Klotz" kennt man in Lahr. Hier wird seit Jahrzehnten gute badische Küche serviert. Doch dann entschlossen sich die Besitzer das Restaurant abzugeben. Unter den Bewerbern hat sich der afghanische Geflüchtete Hassan Asghari. Er hatte zuvor in in der Region Koch gelernt. Er wird weiterhin traditionell badische Gerichte anbieten, denn genau das hat er gelernt.