Hinter den Kulissen der SAP Arena: Aufbau für das Konzert von DJ Bobo

per Mail teilen

Heute Eishockey, morgen ein Konzert, das ist Alltag in der SAP Arena in Mannheim. Kaum ist das Eis nachts abgedeckt, beginnt für Eckhard Fuss auch schon der Aufbau für die Riesenshow von DJ Bobo. Bereits morgens um 5.30 Uhr rollen die ersten LKW an.