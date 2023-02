EWI Neckarwestheim – Leben mit Atomkraftwerk

Daniel Schürer vom BergCafé in Reusten ist ein Macher, wenn es um Kultur und Genuss geht. In seinem Café wird alles selbstgemacht: Brot und Backwaren, Kuchen, Suppen und Eintöpfe. Zudem gibt es hier eine Bühne für Musik, Kunst und Lesungen. Mitte März öffnet sein Café nach der Winterpause wieder und die Besucher freuen sich schon auf viel Selbstgemachtes in Reusten.