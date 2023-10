Unter anderem mit diesen Themen: Fußballerin Anni kickt in einer Männermannschaft *** Woher kommt der Ortsname "Killer"? *** Landwirte in Münstertal suchen neuen Stall *** So entstand das Gmindersdorf in Reutlingen? Zu Gast im Studio ist Liedermacher Konstantin Wecker

Moderation: Jürgen Hörig