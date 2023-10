Die Mühlenschwestern: Die Getreideernte

Rund 20 Mehlsorten produziert die Mühle in Honau. Die verkaufen die Schwestern Michaela, Alessandra und Ann-Catrin im Mühlenlädle. Um neue Kunden zu erreichen, lassen sich die drei aber auch immer wieder Neues einfallen, zum Beispiel einen Stand mit Verkostung in den Weinbergen. Das kommt bei den Wanderern am Wochenende sehr gut an.