Die Waldrappe: Flug ins Winterquartier

Vor einigen Jahren gelang die Ansiedlung einer Kolonie Waldrappe in Überlingen. Nun soll eine zweite am Bodensee dazukommen und zwar in Binningen. Dazu werden Jungvögel aus einem österreichischen Zoo zunächst in den Zoo Karlsruhe gebracht und dort aufgezogen. Danach geht es auf das Gelände in Binningen, wo die Waldrappe das Fliegen lernen.