Peter Marschall ist Teddybärenfan und kuschelt auch beruflich gerne mal mit den flauschigen Stofftieren. Er leitet ein Teddybärenhotel in Kressbronn am Bodensee – das einzige in Deutschland und eine alteingesessene Institution. Dieses Jahr wird das Teddybärenhotel nämlich 25 Jahre alt.