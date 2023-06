Schon in der Stein- und Bronzezeit entstanden die ersten Boote. Eines der ersten Modelle: Ein Einbaum, gehauen aus einem einzelnen Baumstamm. Im Federseemuseum in Bad Buchau in Oberschwaben ist gerade so ein Einbaum in mühevoller Kleinarbeit fertig geworden. Und damit gehts dann auch optimistisch aufs Wasser.