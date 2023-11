Bad Überkingen: Die Berufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe

Er ist Metzgermeister aus Leidenschaft. Joachim „Jogi“ Lederer betreibt seit Jahrzehnten eine Metzgerei in Weil am Rhein. Doch der Fachkräftemangel machte ihm immer schwerer zu schaffen. Bis er eines Tages die Idee hatte, sein Personal in Indien zu rekrutieren. Über die Handwerkskammer Freiburg und die Fleischerinnung Lörrach-Waldshut startete er ein Pilot-Projekt und reiste schon mehrmals nach Indien, um höchstpersönlich vor Ort junge Leute fürs deutsche Metzgerhandwerk zu gewinnen. Was er dabei in Indien als auch im Kollegenkreis daheim erlebt und wie glücklich er mit seinen indischen Azubis ist, das erzählt er in der Landesschau.