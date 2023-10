Zimtschnecken mit Zitronen-Zuckerguss

per Mail teilen

Beliebt, luftig, fluffig, weich mit dezenter Süße. Mit diesem Rezept lassen sich ganz einfach köstliche Zimtschnecken backen und mit dem Zitronen-Zuckerguss verfeinern.

Zubereitungszeit: 3 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Stück (18): 255 kcal, 1070 kJ, 5 g E, 6 g F, 46 g KH; Rezeptautor/Rezeptautorin: Roman Schäfer

Zutaten

Für den Hefe-Vorteig:

150 g Weizenmehl (Type 405)

150 g Milch

22 g frische Hefe

Für den Hefeteig:

225 g Weizenmehl (Type 405)

45 g Zucker

60 g zimmerwarme Butter

1 Ei (Größe M)

10 g Salz

Für die Füllung:

50 g Butter

100 g Zucker

1 TL Zimt

Für die Glasur:

150 g Puderzucker

Zitronensaft (nach Bedarf)

Backblech

Backpapier

Tortenring (28 cm Ø)

Zimmerwarme Butter zum Einfetten

Mehl zum Bearbeiten

Teigrolle

Zubereitung

1. Für den Hefe-Vorteig Mehl, Milch und Hefe in eine große Schüssel geben und mit den Knethaken des Handrührers oder in der Küchenmaschine 3 Minuten auf niedrigster Stufe zu einem Vorteig kneten. Abgedeckt 30 Minuten gehen lassen.

2. Für den Hefeteig Mehl, Zucker, Butter, Ei und Salz zum Vorteig geben und ebenso unterkneten. Teig auf die leicht bemehlte Arbeitsfläche geben und 5 Minuten von Hand oder in der Küchenmaschine auf zweiter Stufe zu einem glatten Teig kneten. Den Teig abgedeckt etwa 15 Minuten ruhen lassen.

3. Inzwischen einen Tortenring (28 cm Ø) fetten. Ein Backblech mit Backpapier auslegen, Tortenring daraufsetzen.

4. Für die Füllung die Butter in einem kleinen Topf zerlassen. Zucker und Zimt in einer kleinen Schüssel mischen.

5. Den Teig auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche zu einem Rechteck 42x33cm ausrollen. Mit der flüssigen Butter bestreichen und mit Zimtzucker bestreuen, dabei rundum einen 2 cm breiten Rand frei lassen.

6. Rechteck mit leichtem Druck von einer Längsseite zur anderen aufrollen. Mit einem scharfen Messer in 18 Stücke (à etwa 2,5 cm Dicke) schneiden.

7. Teigstücke mit einer Schnittfläche nach unten in den vorbereiteten Tortenring legen: 11 Stücke in die Außenbahn, 6 Stück innen und ein Stück in die Mitte.

8. Zimtschnecken abgedeckt etwa 45 Minuten bei Raumtemperatur gehen lassen.

9. Inzwischen den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.

10. Zimtschnecken im heißen Ofen auf dem Blech in der Ofenmitte etwa 25 Minuten backen.

11. Puderzucker und esslöffelweise Zitronensaft zu einem Zuckerguss verrühren, der die Konsistenz von Honig haben soll. Zimtschnecken direkt heiß aus dem Ofen damit bestreichen. Auf dem Blech auf einem Gitter abkühlen lassen.

