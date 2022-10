Apfelschneckenkuchen

Die Frische des Apfels eingepackt in einen luftig-leichten Hefeteig. Mit dem Rezept von Claudia Hennicke-Pöschk gelingt das fruchtig-süße Kleingebäck einfach und schnell.

Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Rezeptautor/Rezeptautorin: Claudia Hennicke-Pöschk

Für den Hefeteig:

130 ml kalte Milch

15 g frische Hefe

220 g Weizenmehl (Type 405)

30 g Zucker

1 TL Vanillezucker

2 Prisen Salz (4g)

30 g weiche Butter

Für die Vanille-Zimt-Creme:

150 ml Milch

100 g Sahne

20 g Zucker

20 g Speisestärke (oder Vanillepuddingpulver)

1 Eigelb (Gr. M)

1 TL Vanillezucker

0,5 TL Zimt

Für die Streusel:

80 g Zucker

1 Prise Salz

80 g Butter

etwas Zimt

140 g Mehl (Type 405)

2 TL Backpulver (6g)

Für die Füllung:

100 g Walnusskerne (alternativ Mandeln oder Haselnusskerne)

600 g Äpfel

40 g Zucker

etwas Zimt

Außerdem:

Mehl zum Bearbeiten

Tortenring oder Springform (Durchmesser 26 cm)

Backpapier

weiche Butter für die Form

Zubereitung

Hinweis: Für 12 Stück

1. Für den Hefeteig Milch und Hefe in einem Rührbecher mit einem Schneebesen verrühren. Mehl in eine Schüssel sieben. Zucker, Vanillezucker, 2 Prisen Salz, Butter und Hefe-Milch zugeben und mit den Knethaken des Handrührers oder in der Küchenmaschine 4-5 Minuten zu einem glatten Teig kneten. Teig abgedeckt ca. 15 - 20 Minuten ruhen lassen.

2. Für die Creme die Milch und Sahne in einen kleinen Topf geben. 5 EL von der Mischung abnehmen und mit Stärke und Eigelb verrühren. Milch-Sahnemischung und Zucker aufkochen, Eigelbmischung unterrühren und unter Rühren einmal aufkochen lassen. Von der Kochstelle nehmen, Vanillezucker und Zimt unterrühren und abkühlen lassen.

3. Für die Streusel Zucker, Salz, Butter und Zimt in einer Schüssel verkneten. Mehl und Backpulver mischen, zur Buttermasse sieben und mit den Händen zu Streuseln verarbeiten. Beiseite stellen.

4. Hefeteig auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche kurz durchkneten und in der Schüssel abgedeckt weitere 20 Minuten gehen lassen.

5. Inzwischen für die Füllung Nüsse mit einem großen Küchenmesser nicht zu fein hacken. In einer Pfanne ohne Fett bei mittlerer Hitze goldbraun rösten und auf einem Teller abkühlen lassen.

6. Äpfel schälen, vierteln und entkernen. Viertel klein würfeln. Und mit den Nüssen mischen. Zucker und Zimt mischen.

7. Backofen auf 200 °C (Ober -/Unterhitze) vorheizen. Boden und Rand einer Springform (Durchmesser 26 cm) mit Backpapier auslegen und dünn fetten.

8. Hefeteig auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche zu einem Rechteck (ca. 30 x 40 Zentimeter) ausrollen. Teigplatte mit Vanille-Zimt-Creme bestreichen. Apfelwürfel darauf verteilen und mit Zimt-Zucker bestreuen.

9. Teig von einer Längsseite zur anderen aufrollen. Rolle in etwa 3 cm breite Stücke schneiden.

10. Teig-Schnecken dicht an dicht in die vorbereitete Form setzen und die Streusel darauf streuen. Apfelschneckenkuchen auf dem Rost in der Ofenmitte 25-35 Minuten backen. Kuchen in der Form auf einem Gitter abkühlen lassen.

11. Kuchen aus der Form lösen, auf eine Platte setzen und in Stücke schneiden. Zum Beispiel mit geschlagener Sahne servieren.

Übersicht aller SWR Rezepte