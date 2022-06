Das süße Hefegebäck mit dem Loch in der Mitte erfreut sich immer größerer Beleibtheit. Auch Lucia Kranz hat es angetan und stellt eine Variante für den Sweet Table auf Hochzeiten vor.

Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Stück (16): Kcal: 316; KJ: 1323; E: 7 g; F: 15 g; KH: 38 g Rezeptautor/Rezeptautorin: Lucia Kranz

Zutaten

Für den Hefeteig:

200 ml Milch, lauwarme

30 g Hefe, frische

500 g Weizenmehl Type 405

60 g Butter, weiche

50 g Zucker

1 Ei (Größe M)

2 Eigelb (Eier: Größe M)

0,25 TL Salz ( 5 g)

1 Pck. Vanillezucker

Für die Dekoration:

400 g Schokoladenglasur (weiße Schokolade, Vollmilch oder Zartbitter)

400 g Zitronenglasur

80 g Streusel, bunte nach Belieben, alles mögliche

Außerdem:

etwas Weizenmehl zum Bearbeiten

Teigrolle

1 Ausstecher (Ø 10 cm)

1 Spritztülle

500 g Frittierfett

Zubereitung

1. Für den Hefeteig die lauwarme Milch in eine Rührschüssel geben. Hefe hineinbröckeln.

2. Das Mehl dazu sieben. Butter, Zucker, Ei, Eigelbe, Salz und Vanillezucker hinzugeben und alles in der Küchenmaschine oder mit den Knethaken des Handrührers ca. 5 Minuten zu einem geschmeidigen Teig verkneten.

3. Anschließend den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche weitere 5 Minuten mit den Händen durchkneten.

4. Den Teig zurück in die Rührschüssel geben und abgedeckt ca. 30 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen.

5. Den Teig auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche ca. 2 cm dick ausrollen. Mit dem Ausstecher ca. 16 Teiglinge ausstechen. Aus der Mitte mithilfe der Spritztülle einen kleinen Kreis ausstechen.

6. Das Fett in einem hohen Topf auf ca. 180 °C erhitzen. Die Donuts darin portionsweise 4 Minuten rundherum goldbraun backen. Mit einer Schaumkelle herausheben und auf Küchenpapier abtropfen lassen.

7. Für die Dekoration die Schokoladen- und Zitronenglasur nach Packungsanleitung in einem heißen Wasserbad auflösen. Die jeweilige Glasur in eine tiefe Schale oder in einen tiefen Suppenteller füllen. Die Donuts zur Hälfte entweder in die Schokoladen- oder Zitronenglasur eintauchen, abtropfen lassen, auf ein Kuchengitter geben und mit bunten Streuseln dekorieren.

