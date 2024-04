Schlutzkrapfen mit Bärlauchfüllung

Rainer Klutsch macht Schlutzkrapfen, die er mit Bärlauch und Quark füllt und anschließend in Wacholderbutter schwenkt - einfach und köstlich.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: pro Person: Kcal: 730, KJ: 3071 E: 25 g, F: 28 g, KH: 93 g Koch/Köchin: Rainer Klutsch Rezeptautor/Rezeptautorin: Christina Niemann

Zutaten

Für die Schlutzkrapfen:

250 g Weizenmehl Type 405

250 g Roggenmehl, 1150

1 Prise Salz

4 EL Rapsöl oder anderes Pflanzenöl, ca.

250 ml Wasser, lauwarm, ca.

Für die Füllung:

100 g Bärlauch, alternativ 300 g frischer Spinat und 1 Knoblauchzehe

1 Bund Petersilie

1 Bund Schnittlauch

250 g Magerquark

1 Ei (Größe M)

50 g Röstzwiebeln, selbstgemacht oder gekauft (siehe Tipp)

50 g Bergkäse, gerieben

etwas Pfeffer

etwas Salz

Außerdem:

60 g Butter, ca.

6 Wacholderbeeren

Zubereitung

1. Für den Schlutzkrapfen-Teig beide Mehlsorten, Salz, Öl und Wasser (nach und nach zugeben) zu einem glatten Teig verkneten, abdecken und ca. 30 Minuten quellen lassen.

2. Für die Füllung Bärlauch kleinschneiden (etwa 1 EL Bärlauch beiseite legen) und mit kochendem Wasser überbrühen, anschließend kalt abbrausen (nach Belieben).

3. Petersilie und Schnittlauch abbrausen, trockenschütteln und sehr fein schneiden (ebenfalls jeweils 1 TL Petersilie und Schnittlauch beiseitestellen).

4. Bärlauch, Kräuter, Quark, Eier, Röstzwiebeln und Bergkäse vermengen. Mit Salz und Pfeffer kräftig abschmecken

5. Den Teig 2-3 mm dick auswellen. Nach gewünschter Größe, Rechtecke aus dem Teig schneiden.

6. Mit einem Löffel eine nussgroße Menge von der Schlutzkrapfen-Füllung abstechen und in eine Ecke des Teigrechtecks geben. Die Ecke in der die Füllung liegt wird umgeklappt, so dass ein Dreieck in der ersten Hälfte des Rechtecks entsteht. Dann wird das Dreieck nach oben geklappt und noch einmal an der langen Seite schräg nach oben geklappt (alternativ Kreise, Durchmesser ca. 8-10 cm ausstechen. Füllung auf eine Hälfte geben, zusammenklappen). Alle Ränder mit einer Gabel oder mit den Fingern andrücken und mit einem Messer sauber abschneiden.

7. Die Schlutzkrapfen in einen Topf mit siedendem Salzwasser geben und garen. Wenn die Schlutzkrapfen an der Wasseroberfläche schwimmen herausnehmen und abtropfen lassen.

8. Wacholderbeeren grob mörsern. Die Butter und Wacholderbeeren portionsweise in einer Pfanne erhitzen. Die Schlutzkrapfen darin schwenken.

9. Herausnehmen, mit übrigem Bärlauch und Kräutern bestreuen und sofort servieren. Dazu passt z. B. Römersalat

Unser Tipp:

