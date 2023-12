Lussekatter - Hefegebäck mit Safran

per Mail teilen

Aus Schweden kennen wir bereits einige köstliche Backwaren, wie Zimtschnecken oder Mandeltorte. Lussekatter ist ein süßes Gebäck aus lockerem Hefeteig, der mit Safran gewürzt ist. . Dottergelb und fein duftend ist es ein echter Klassiker in Schweden.

Zubereitungszeit: 2 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Stück (25): 234 kcal, 981 kJ, 6 g E, 8 g F, 35 g KH Rezeptautor/Rezeptautorin: Annica Bergemann

Zutaten

Für den Hefevorteig:

210 g Milch

1 Würfel frische Hefe (42 g)

80 g Zucker

300 g Dinkelmehl (Type 630)

Für die Safranbutter:

25 g Butter

1,2 g Safran, gemahlen (es gehen auch weniger Gramm)

Für den Hauptteig:

210 g Milch

150 g zimmerwarme Butter, in Würfel geschnitten

110 g brauner Zucker

1 TL Vanillezucker

10 g Salz

630 g Dinkelmehl (Type 630)

1 Ei (Größe M)

Für die Garnierung:

50 Rosinen

1 Ei (Größe M)

4 EL Milch für die Eistreiche

Außerdem:

Dinkelmehl zum Bearbeiten

2 Backbleche

Backpapier zum Auslegen der Bleche

Zubereitung

1. Für den Hefevorteig Milch in einem kleinen Topf bei milder Hitze handwarm werden lassen und in eine Schüssel geben. Hefe darin auflösen, Zucker und Mehl zugeben und mit der Hand zu einem glatten Teig kneten.

2. Vorteig abgedeckt 30 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen lassen, bis sich das Volumen etwa verdoppelt hat.

3. Für die Safranbutter die Butter in einem kleinen Topf bei milder Hitze erwärmen, Safran unterrühren, kurz erwärmen und beiseitestellen.

Annicas Tipp: Um das Aroma des Safrans zu intensivieren, wird das rote Safranpulver kurz in der Butter „angebraten“.

4. Für den Hauptteig Milch in einem kleinen Topf bei milder Hitze handwarm werden lassen. Zimmerwarme Butter, Milch und Safranbutter zum Vorteig geben. Zucker, Vanillezucker, Salz, Mehl, Ei zum Vorteig zufügen und am besten in der Küchenmaschine 5 Minuten auf niedrigster Stufe mischen.

5. Teig auf der zweiten Stufe weitere 5 Minuten zu einem glatten, gelben Teig kneten.

6. Teig auf die bemehlte Arbeitsfläche geben und Teigstücke von 70-75 g abwiegen. Die Teiglinge rundwirken, dazu die Teigränder abschnittsweise zur Mitte klappen und etwas andrücken. Teigstücke umdrehen, sodass der Schluss unten liegt. Handfläche jeweils über die Stücke legen, mit kreisenden Bewegungen rund formen und abgedeckt etwa 15 Minuten gehen lassen

7. 2 Backbleche mit Backpapier auslegen.

8. Teiglinge zu etwa 20-25 cm langen Strängen rollen und wie ein „S“ einrollen und mit etwas Abstand auf die vorbereiteten Bleche legen. In die Mitte der Wicklung je eine Rosine drücken.

9. Ei und Milch in einer kleinen Schüssel verrühren, Hefegebäck damit bestreichen und weitere 15 Minuten gehen lassen.

10. Inzwischen den Backofen auf 210 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.

11. Hefegebäck nacheinander im heißen Ofen in der Ofenmitte etwa 15 Minuten goldbraun backen. Auf den Blechen auf einem Gitter auskühlen lassen.

