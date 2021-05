per Mail teilen

Auf Boden folgt Creme folgt Boden folgt Creme. Kleine Fehler sind hier kein Problem. Die gehobelten Mandeln zum Schluss verstecken sie einfach. Eine perfekte Anfänger-Torte, die superlecker ist!

Zubereitungszeit: 2 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Stück: Kcal: 659, KJ: 2758, E: 8 g, F: 46 g, KH: 52 g; Rezeptautor/Rezeptautorin: Stina Spiegelberg

Zutaten

Für den Nussboden:

240 g Weizenmehl (Type 550)

120 g Mandeln, gemahlen

1 EL Tapiokastärke

180 g Zucker

2 TL Backpulver

1 Msp. Salz

1 Msp. Vanille, gemahlen

120 ml Pflanzenöl

160 ml Wasser

160 ml Haferdrink

Für die Creme:

2 TL Speisestärke (gehäuft)

200 ml Haferdrink

1 Msp. Vanille, gemahlen

1 Msp. Kurkuma, gemahlen

1 Msp. Kala Namak Salz, fein

200 g pflanzliche aufschlagbare Sahne

120 g Zucker

200 g Margarine, weich

Außerdem:

100 g Mandelblättchen

Zubereitung

1. Den Backofen auf 180°C Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine Springform (Ø 24 cm) einfetten.

2. Für den Nussboden in einer Rührschüssel zunächst Weizenmehl, gemahlene Mandeln, Tapiokastärke, Zucker, Backpulver, Salz und gemahlene Vanille mischen. Pflanzenöl, Wasser und Haferdrink zugeben und mit einem Schneebesen von Hand glattrühren. Den Teig in die vorbereitete Springform geben und im vorgeheizten Backofen 40 Minuten backen. Den Nussboden in der Form abkühlen lassen.

3. Für die Creme einen Pudding kochen. Dafür die Speisestärke in 50 ml Haferdrink anrühren. Die restlichen 150 ml Haferdrink mit der gemahlenen Vanille, dem Kurkuma und dem Kala Namak Salz in einem Topf aufkochen, dann die Stärkemischung einrühren. Eine Minute andicken lassen, dann unter Rühren im Topf abkühlen lassen.

4. Die Sahne mit dem Zucker aufschlagen. Die weiche Margarine in den Pudding rühren und die aufgeschlagene Sahne unter den Pudding heben.

5. Den Nussboden einmal horizontal halbieren und mit 1/3 der Creme füllen. Den zweiten Boden daraufsetzen und den Rest der Creme um und auf der Torte verteilen.

6. Die Mandelblättchen kurz ohne Öl in der Pfanne rösten und abkühlen lassen. Die Torte mit den abgekühlten Mandelblättchen verzieren.

