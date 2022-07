per Mail teilen

Dieser Schmuck aus Meerglas lässt sich einfach selbst herstellen! Urlaubserinnerungen verwandeln sich so zu einer persönlichen Kette oder Ohrring und sind auch ein perfektes Mitbringsel Geschenk!

Material

Gesammeltes Meerglas vom Strand

Schmuckdraht in Gold oder Silber

Rundholz, dünn oder Pinsel

Schleifgerät oder Schleifpapier für Glas (Diamantschleifpapier)

Baby Öl oder Pflanzenöl

Je nach gewünschtem Schmuckstück:

Anleitung 1: Kette oder 2 Ohrhaken

Anleitung 2: Ohrstecker, Schmuckkleber

Anleitung 3: Schmuckkleber, Schmuckfassung, Kette

So geht's:

1. Kette oder Ohrhänger mit Draht umwickelt

Lisa Vöhringer

1. Suchen Sie aus Ihrem gesammelten Meerglas ein passendes Stück für Ihr zukünftiges Schmuckstück heraus. Wenn Sie statt einer Kette Ohrringe fertigen möchten – suchen Sie zwei Stücke aus, die in Form und Größe gut zusammenpassen. Ansonsten bleibt die Anleitung gleich wie für den hier gezeigten Kettenanhänger.

2. Schleifen Sie das Meerglas zurecht, sodass es Ihrer gewünschten Form entspricht. Benutzen Sie hierzu ein Diamantschleifpapier bzw. einen Dremel mit passendem Schleifaufsatz.

3. Schneiden Sie nun vom Schmuckdraht eine passende Länge (je nach Größe Ihres Anhängers ca. 30-40 cm) ab und biegen Sie den Draht mittig um das dünne Rundholz herum (bei sehr dünnem Draht zweimal). Verzwirbeln Sie die Drahtenden fest darunter, sodass eine Schlaufe entsteht. Schieben Sie den Draht vom Rundholz und verdrehen Sie die beiden Drahtenden weiter miteinander bis zu einer maximalen Länge von der Hälfte Ihres Anhängers.

4. Legen Sie Ihrem Meerglas Anhänger auf den Draht, sodass oben die Schlaufe sichtbar ist und wickeln Sie dann den Draht fest um die Anhänger in wilden Mustern. Wiederholen Sie dasselbe mit dem zweiten Drahtende und achten Sie darauf das der Anhänger wirklich fest eingepackt wird. Führen Sie beide Drahtenden hinten nach oben zur Schlaufe zurück und wickeln Sie beide Drahtenden mehrfach um die Schlaufe. Reste die Überstehen werden eng abgeschnitten.

5. Anschließend können Sie eine Kette durch die Schlaufe Ihres Anhängers ziehen.

Schritt für Schritt zur Kette aus Draht

Schritt für Schritt zu den Ohrringen aus Draht

2. Ohrstecker

Ohrstecker aus Meerglas

1. Suchen Sie aus Ihrem gesammelten Meerglas zwei möglichst ähnliche Stücke (in Größe und Form) heraus.

2. Schleifen Sie das Meerglas zurecht, sodass es Ihrer gewünschten Form entspricht. Benutzen Sie hierzu ein Diamantschleifpapier für Glas bzw. einen Dremel mit passendem Schleifaufsatz.

3. Runde Meerglas Steine eignen sich für Ohrstecker besonders gut. Wenn eine Seite dabei abgeflacht ist – perfekt – nutzen Sie diese, um den Ohrstecker aufzukleben.

Schritt für Schritt zu den Ohrsteckern

3. Meerglas einfassen

Lisa Vöhringer

1. Eine weitere Möglichkeit Meerglas in Schmuck zu verwandeln ohne das Bohrlöcher notwendig sind ist das Einfassen in fertige Schmuckfassungen. Ob Kette, Armband oder Ohrringe hier gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten.

2. Schleifen Sie das Meerglas zurecht, sodass es Ihrer gewünschten Form entspricht. Benutzen Sie hierzu ein Diamantschleifpapier für Glas bzw. einen Dremel mit passendem Schleifaufsatz.

3. Ob einzelnes Meerglas oder viele kleine Meerglas-Scherben – hier können Sie sich gestalterisch ganz frei austoben. Arrangieren Sie das Meerglas in der Fassung an die gewünschte Position und kleben Sie die Stücke mit Schmuckkleber fest.

Schritt für Schritt zum Einfassen con Schmuckanhängern

TIPP: So glänzt Meerglas wie im Ozean Lisa Vöhringer Wer den satinierten Ton des natürlichen Meerglases nicht mag kann einen einfachen Trick anwenden um den Stein für immer so schön glänzend zu machen, wie er sonst nur im Wasser erscheint. Nehmen Sie dazu ein oder zwei Tropfen Öl zwischen die Finger und reiben Sie das Glas damit gründlich ein. Anschließend am besten über Nacht trocknen lassen, ehe Sie es weiterverarbeiten.

TIPP: Meerglas Selbermachen Wer aktuell kein Meerglas zuhause hat kann z.B. das Glas einer zerbrochenen Weinflasche nutzen. Wichtig dabei ist das die Glasscherben alle stumpf sind bevor Sie damit arbeiten. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor: Wickeln Sie die Weinflasche in ein dickes Geschirrtuch und schlagen Sie mit einem Hammer mehrfach darauf bis die Scherben Ihre gewünschte Größe haben. Arbeiten Sie mit Sichtschutz und Handschuhen, um sich nicht zu verletzen und geben Sie die Glasscherben in einen alten Topf mit Wasser, Sand und Salz. Lassen Sie die Scherben im Topf für einige Stunden kochen und rühren Sie dabei immer wieder vorsichtig um.

Hinweis So werden die Scherben relativ stumpf und lassen sich anschließend gefahrloser weiterverarbeiten. Sie müssen aber dennoch sehr vorsichtig arbeiten und es erfordert sehr viel Schleifarbeit, um diese Scherben für die Schmuckgestaltung nutzen zu können. Wer noch rundere Scherben haben möchte benötigt dazu jedoch eine Poliertrommel.

Im Studio: Lisa Vöhringer, Desihnerin