Schmuck aus handgeschöpftem Papier

Papierherstellung ist für Jung und Alt ein spannendes Verfahren und sehr leicht lernbar. Durch das hinzufügen getrockneter Blüten entstehen so schöne Kombinationen für die Schmuckherstellung!

Material

(Zeitungs-) Papier

Schere

Mixer

Schüssel

Kleiner Holzbilderrahmen oder Holzstücke

Alte Nylonstrumpfhose

Hammer und Nägel alternativ: Holzleim und Reißzwecken

Getrocknete Blüten, Blattgold oder ähnliches zum gestalten

Schmuckfassung mit transparentem Cabochon (Glasstein) und passendem Kleber => gibt es oft als Set zu kaufen

Schwamm, Geschirrtuch

Tipps:

Es muss nicht Zeitungspapier sein, wer es bunt mag kann z.B. auch mit buntem Papier arbeiten

In das Papier lassen sich leicht kleine Blütenblätter einarbeiten aber auch andere Naturmaterialien oder z.B. Blattgold

mit derselben Technik lassen sich auch hübsche Grußkarten oder andere Schmuckstücke fertigen

Je mehr Wasser desto feiner wird das Papier. Gröberes Papier ist vor allem für Kinder leichter zu schöpfen – dann deutlich weniger Wasser verwenden.

So geht's:

1. Schneiden Sie Zeitungspapier in Streifen und anschließend in ca. 5mm große Stücke und weichen Sie diese in einer Schüssel mit Wasser für einige Stunden ein. Hinweis: Je dünner das Papier und je kleiner die Schnipsel desto schneller wird es weich.

2. Anschließend geben Sie nun das eingeweichte Papier in einen Mixer und füllen Wasser dazu. Das Verhältnis von Papier zu Wasser sollte ca. 1:3 sein. Nun so lange Mixen bis ein feiner Brei entsteht.

3. Füllen Sie nun den Boden der Schüssel mit etwas Wasser und geben Sie langsam den Papierbrei hinzu. Die Menge des Breis im Wasser entscheidet darüber wie dünn oder dick das Papier anschließend wird.

4. Den Brei in der Schüssel kurz verrühren und nun den Schöpfrahmen seitlich in den Brei tauchen (wie Sie einen Schöpfrahmen selbst fertigen können erkläre ich weiter unten), an beiden Seiten halten und beim herausheben hin und her wiegen damit das Wasser besser ablaufen kann. Sollten Sie das Gefühl haben, das zu wenig Im Schöpfrahmen hängen geblieben ist können Sie mit einem Löffel nachschöpfen und erneut das Wasser ablaufen lassen, bis Sie zufrieden sind. An diesem Punkt können Sie nun kleine Elemente wie z.B. getrocknete Blüten oder Blattgoldstücke mit einarbeiten.

5. Legen Sie nun den Schöpfrahmen auf der vorbereiteten Unterlage (Plastikdecke und einem Geschirrtuch) ab. Dabei zeigt die Seite mit dem Papierbrei nach unten zum Geschirrtuch. Mit Hilfe eines saugfähigen Schwamms oder Tuchs nun die Rückseite gründliche abtupfen, um dem Papier schneller die Feuchtigkeit zu entziehen. Dabei verbindet sich auch gleichzeitig die neue fasrige Papierstruktur. Anschließend den Rahmen vorsichtig anheben und das Papierstück auf dem Tuch zum Trocknen ablegen. Nun muss es vollständig trocknen ehe man es weiterverarbeiten kann.

6. Sobald das Papier vollständig getrocknet ist kann nun der Zuschnitt für den Schmuck gemacht werden. Suchen Sie sich besonders schöne Stellen und schneiden Sie diese passend für die von Ihnen gewählte Schmuckfassung aus. Mit Hilfe von etwas Schmuckkleber und einem Glasstein (Cabochon) verwandelt sich das handgeschöpfte Papier in ein schönes Schmuckstück mit Naturelementen.

Tipps zur Herstellung eines Schöpfrahmens:

kleiner Holzbilderrahmen oder dünne Holzlatte

Tacker oder Reißnägel

alte Lylonstrumpfhose

Holzleim und Schraubzwingen oder Hammer/Bohrer sowie Nägel/Schrauben

Variante 1 – Holzbilderrahmen nutzen:

Streifen Sie die Strumpfhose (ein Bein) über den Bilderrahmen und schneiden Sie diese an den Seiten passend ab. Darauf achten das die Strumpfhose gespannt ist und anschließend an den Seiten gut festtackern.

Variante 2 – selber bauen:

Kleine Holzlatten (Kanthölzer) zusägen und abschleifen. Ob man einen quadratischen oder rechteckigen Rahmen damit baut ist Geschmackssache. Nur nicht zu groß werden lassen. Anschließend die Hölzer zu einem Rahmen zusammenfügen und entweder mit Holzleim fixieren, oder die Hölzer vernageln/verschrauben (an besten vorbohren damit das Holz nicht reißt). Nun wie in Variante 1 die Strumpfhose überziehen und mit Reißzwecken befestigen.

Eine Idee von Lisa Vöhringer, Designerin und DIY-Workshopleiterin