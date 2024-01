Kokos-Milchreis mit Obstsalat

per Mail teilen

Milchreis geht immer! Sören Anders verleiht ihm eine exotische Note und wählt die Variante mit Kokosmilch. Dazu gibt es Obstsalat.

Portionen: 4 Schwierigkeitsgrad: leicht Rezeptautor/Rezeptautorin: Sören Anders

Zutaten

Für den Milchreis:

0,5 Vanilleschote

200 g Milchreis

550 ml Kokosmilch, ungesüßt

200 ml Haferdrink (oder Wasser)

1 Prise Salz

2 EL Ahornsirup

Für den Obstsalat:

3 Orangen

2 Kiwi

1 Granatapfel

1 EL Ahornsirup, nach Geschmack

Zubereitung

1. Die Vanilleschote der Länge nach halbieren und das Mark auskratzen.

2. In einem ausreichend großen Topf Milchreis mit Kokosmilch, Haferdrink, 1 Prise Salz, Vanillemark und ausgekratzter Vanilleschote aufkochen, dabei ab und zu umrühren.

3. Nach dem Aufkochen auf niedriger Hitze und unter gelegentlichem Rühren den Reis ca. 30-40 Minuten garkochen. Dabei darauf achten, dass nichts am Topfboden anbrennt.

Tipp: Wenn der Reis nicht cremig genug ist, noch ca. 80 ml Wasser zufügen und ein paar Minuten mit köcheln lassen.

4. In der Zwischenzeit für den Obstsalat die Orangen filetieren: Dafür die obere und untere Rundung mit einem scharfen Messer abschneiden, sodass man das Fruchtfleisch sehen kann. Die Schale der Orange rund abschneiden, damit die weiße Haut entfernt wird.

5. Entweder die Orangen in dünne Scheiben schneiden oder die einzelnen Filets der Orange über einer Schüssel herausschneiden, so dass der austretende Saft direkt in der Schüssel aufgefangen wird. Wenn alle Filets ausgelöst sind, den Saft über der Schüssel gut auspressen.

6. Die Kiwis schälen, zunächst in Scheiben schneiden. Dann die Scheiben vierteln oder mit kleinen Ring-Ausstechern Kreise ausstechen. Kiwistücke zu den Orangen geben.

7. Den Granatapfel halbieren und die Kerne auslösen, diese unter die Orangen und Kiwis mischen. Nach Geschmack Ahornsirup untermischen.

8. Vanilleschote aus dem weich gekochten Reis entfernen. Den Reis mit Ahornsirup abschmecken.

8. Den Milchreis in Dessertschalen oder tiefe Teller geben und etwas Obstsalat darauf geben.

