„Das Bordell Europas“ – so wird Deutschland von Kritikern genannt. Laut Gesetz sind Prostituierte geschützt, haben Rechte. Der Alltag der Prostituierten hingegen hat oft wenig mit einem Freudenhaus zu tun: Viele werden Opfer von gewalttätigen Zuhältern und Freiern. Viele Opfer von Menschenhandel. Wie sieht es in der Realität aus? Was passiert im Verborgenen? Zur Sache ist im Rotlicht-Milieu unterwegs.