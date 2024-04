Die Strompreise in Baden-Württemberg bringen Menschen mit wenig Geld in Bedrängnis und zur Verzweiflung. Die Caritas hilft ihnen mit ihrem Projekt "Stromchecker" dabei, Energie zu sparen und erklärt ihnen den komplizierten Strommarkt, damit sie trotz der hohen Energiepreise über die Runden kommen können.

Und auch mancher, der Strom selbst erzeugen will, verzweifelt an den Vorschriften: In Holzgerlingen bei Stuttgart scheitert der Besitzer einer Photovoltaik-Anlage an Netzbetreiber und Bürokratie. Dabei würde er eigentlich gerne mit seinem eigenen Strom eine Ladesäule für E-Autos in der Nachbarschaft betreiben.