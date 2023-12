Trickserei bei der Zweitwohnungssteuer?

Sandra Ludwig alias Lollo ist Klinikclownin. In den Helios-Kliniken in Pforzheim zaubert sie kleinen Patienten ein Lächeln ins Gesicht. Aber auch bei dementen Senioren im Anna-Leimbach-Haus in Karlsruhe wirkt die „Scherztherapie“. Selbst Ältere, die schon Wochen nicht mehr gesprochen haben, fangen plötzlich wieder an zu sprechen, sagt die Klinikclownin. Sie wünscht sich, dass die Krankenkassen die Finanzierung übernehmen. Gedanken eines Klinikclowns.