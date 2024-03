Sendung vom 14.03.2024

Ein kleines Dorf auf der schwäbischen Alb mit etwa 1500 Einwohnern. Der Jüngste von ihnen ist der neugeborene Lucca. Seine Zukunft ist vielversprechend, so wie die Zukunft des Dorfes, in dem er aufwachsen wird. Hier in Mehrstetten wird nicht nur geredet, sondern gehandelt.

Eine Genossenschaft hat die einstige Stille der Ortsmitte durch einen lebendigen Laden mit angeschlossenem Café wiederbelebt. Hier gibt es ein lebendiges Vereinsleben und ein selbstverwaltetes Jugendhaus, das die aktive Teilnahme junger Menschen fördert. In Mehrstetten findet man alles, was man für das tägliche Leben braucht - von medizinischer Versorgung bis hin zu Banken. Kann das Dorf so ein zufriedenes Landleben gewährleisten?