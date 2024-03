Sendung vom 29.02.2024

per Mail teilen

​​Frühjahr der Unruhe – die polarisierte Gesellschaft?

​Die Correctiv-Enthüllungen ziehen nach wie vor tausende Menschen für Demokratie auf die Straße, die Landwirte tragen ihren Unmut weiter zu den Politikern und es gibt immer wieder ausufernden und teils aggressiven Protest im Land. Noch dazu scheint der Umgangston – auch in der Politik – immer rauer zu werden und es werden klare Feindbilder geschürt. Die einen sorgen sich um die Demokratie, die anderen werden von Wut und Existenzängste angetrieben. Es bleibt gerade das Gefühl, dass die Gesellschaft auseinanderdriftet und gespalten ist. Was und wer facht diese Stimmung an? Wie sicher sind unsere demokratischen Institutionen? Und wie können wir wieder zu mehr Austausch und Gemeinsinn kommen?