Sendung vom 07.03.2024

Die Schulen in Baden-Württemberg stehen vor immer größeren Herausforderungen, die weit über die traditionelle Unterrichtsgestaltung hinausgehen. Sprachförderung und Integration wird neben dem klassischen Unterricht immer wichtiger.

Ein Tag im „normalen Wahnsinn“ mancher Schule verdeutlicht aber auch, dass viele Eltern ihre Verantwortung vernachlässigen, vergessen ihre Kinder überhaupt in der Schule anzumelden.

Die Lehrerinnen und Lehrer sehen sich einer wachsenden Zahl von Aufgaben gegenüber. Der Unterricht rückt in den Hintergrund. Wie soll das weitergehen?