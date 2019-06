per Mail teilen

Bei erheblichen Verspätungen haben Fluggäste klar definierte Fluggastrechte auf Entschädigung. Trotzdem weisen die Fluggesellschaften jede zweite berechtigte Forderung zurück.

Fluggäste haben Anspruch auf Entschädigung

Ist ein Flug verspätet, stehen dem Kunden in der EU - je nach Strecke und Höhe der Verspätung – bis zu 600 Euro Entschädigung zu. Wieviel der Flug gekostet hat, spielt dabei keine Rolle. Wenn der Flug auf den darauf folgenden Tag verschoben wird, muss die Airline auch die Hotelübernachtung und den Transfer dorthin und zurück zum Flughafen übernehmen.

Grundlage für diese Ansprüche ist die EU-Verordnung 261/04. Sie gilt für:

Flüge innerhalb der EU, die von einer Fluggesellschaft aus der EU oder einem Nicht-EU-Land durchgeführt werden

Flüge aus einem Nicht-EU-Land in die EU, die von einer Fluggesellschaft aus der EU durchgeführt werden

Flüge aus der EU in ein Nicht-EU-Land, die von einer Fluggesellschaft aus der EU oder einem Nicht-EU-Land durchgeführt werden

Entschädigung in folgender Höhe können Ihnen zustehen:

Flüge mit einer Flugstrecke bis 1.500 km: 250 Euro

Flüge mit einer Flugstrecke ab 1.500 km bis 3.500 km: 400 Euro

Flüge mit einer Flugstrecke ab 3.500 km: 600 Euro

Eine Ausnahme besteht, wenn der Flug aufgrund sogenannter außergewöhnlicher Umstände verspätet war. Dazu gehören zum Beispiel schlechtes Wetter, Vogelschlag oder Streik. In diesem Fall ist die Fluggesellschaft nicht zu Entschädigungszahlungen verpflichtet. Verbraucherschützer raten jedoch, dennoch Entschädigung zu fordern, da die Fluggesellschaften beweisen müssen, dass sie tatsächlich nicht für die Verspätung verantwortlich waren.

Kostenlose Verpflegung

Ab einer gewissen Flugverspätung steht dem Fluggast außerdem kostenlose Verpflegung zu sowie die Möglichkeit zu zwei Telefonaten oder E-Mails. Die Versorgungsleistungen gelten:

Bei Flügen mit einer Flugstrecke bis 1.500 km ab einer Verspätung von zwei Stunden

Bei Flügen mit einer Flugstrecke von 1.500 km bis 3.500 km ab einer Verspätung von drei Stunden

Bei Flügen mit einer Flugstrecke von 3.500 km ab einer Verspätung von vier Stunden.

Fluggesellschaften oft unwillig

Häufig stellen sich Fluggesellschaften bei Entschädigungsforderungen ihrer Kunden zunächst quer. So werden beispielsweise oft außergewöhnliche Umstände als Gründe für die Verspätung aufgeführt – obwohl dies nicht immer den Tatsachen entspricht.

Weist die Fluggesellschaft Ihre Forderungen zurück, können Sie sich kostenlos an die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) wenden. Dort prüfen Juristen den Fall und machen den beteiligten Parteien einen Vorschlag zur Einigung. Gehen beide Seiten darauf ein, ist der Vorschlag bindend. Eine weitere Möglichkeit ist, sich an ein Fluggastrechte-Portal zu wenden.

Sofortentschädiger

Sogenannte Sofortentschädiger prüfen zunächst die Erfolgsaussichten ihrer Forderung. Sind diese gut, macht Ihnen das Unternehmen ein Angebot. Gehen Sie darauf ein, wird Ihnen das Geld sofort überwiesen – unabhängig davon, ob es das Unternehmen tatsächlich schafft, die Forderungen umzusetzen. Ein größerer Teil der Entschädigung, die es voraussichtlich für Ihren Fall gibt, behält das Unternehmen als Provision ein – meist gut 40 Prozent.

Inkassodienstleister

Weniger kostet es bei Inkassodienstleistern - aber auch die verlangen etwa 25 bis 30 Prozent der Entschädigung als Erfolgsprämie. Solche Dienstleister übernehmen Ihren Fall nach einer Prüfung und ziehen gegebenenfalls für Sie vor Gericht. Zahlen müssen Sie nur, wenn das Unternehmen Erfolg hat. Hier kann es mehrere Monate dauern, bis Sie ihr Geld erhalten.

Rechtsanwalt

In manchen Fälle kann es auch ratsam sein, einen Rechtsanwalt zu beauftragen. Im Erfolgsfall muss die Gegenseite - also die Fluggesellschaft – die Anwaltskosten zahlen. Sie können dann die Entschädigung ohne Abzüge behalten. Hat der Anwalt jedoch bei der Durchsetzung Ihrer Forderung keinen Erfolg, bleiben Sie auf den Anwaltskosten sitzen - und gehen in Punkto Entschädigung leer aus.

Sie können noch bis zu drei Jahre nach dem Flug ihre Ansprüche geltend machen, dann verjährt der Fall. Es lohnt sich jedoch, bei Flugverspätungen direkt aktiv zu werden.

