LS RP-Moderator Holger Wienpahl ist auf Reisen gegangen: 5 Tage, 5 Orte in der Südwestpfalz, vollgepackt mit spannenden Menschen und tollen Orten.

Er startet seine Tour durch die Region in Zweibrücken, die Stadt der Rosen und Rosse – aber auch der Richter. Und genau so einen treffen wir, Wolfgang Ohler, ehemaliger Vizepräsident des Oberlandesgerichts Zweibrücken. Mittlerweile in Pension, hat er viele Geschichten seines Lebens in zahlreichen Bücher festgehalten. Er zeigt uns seine Heimatstadt Zweibrücken.

Holger Wienpahl und Wolfgang Ohler im Oberlandesgericht Zweibrücken SWR

An der Hochschule Kaiserslautern erklärt Professor Christian Thurnes, wie man dort junge Menschen ermutigt, mit eigenen Ideen neue Geschäftsmodelle zu erproben. Holger lernt dort auch die Jungunternehmerin Mareike Beier kennen, die sich schon während des Studiums selbständig gemacht hat.

Holger trifft Prof. Christian Thurnes und Jungunternehmerin Mareike Beier an der Hochschule in Zweibrücken. SWR

Streetart-Künstler Peter Schaumburger zeigt Holger Wienpahl die bunten Seiten der Stadt: Seine Sprüh-Kunstwerke sind mittlerweile in ganz Zweibrücken zu sehen. Nicht umsonst gilt er als Zweibrücker Banksy.