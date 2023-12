per Mail teilen

Portionen: 4

Zutaten:

8 Eier

1 Bd Bärlauch

50 ml Olivenöl

1 rote Bete

150 g Paniermehl

1 kg Kartoffeln (festkochend)

1 EL geräucherte Knoblauchpaste

1 Blumenkohl

2 rote Zwiebeln

1 Bd Frühlingslauch

2 Gläser Wildmettwurst

Salz, Pfeffer

Sesamöl, Curry

Bärlauchöl

Die Kartoffeln in Scheiben hobeln und anschließend salzen und pfeffern, 20 Minuten bei Seite stellen, das Wasser abgießen und im Küchentuch gut ausdrücken. Die Knoblauchpaste untermischen und eine kleine runde Kuchenspringform mit Butter ausreiben. Die Kartoffelscheiben fest in die Form drücken und im Ofen ca. 30 Min bei etwa 175°C backen.

Die Eier trennen und die Dotter am besten in separaten Schälchen für die Panierung zurückstellen.

Bärlauch und Öl fein pürieren, das Eiweiß salzen und pfeffern, in einem Gefrierbeutel im heißen Wasserbad stocken und auskühlen lassen, klein hacken und mit etwas Bärlauch-Öl mischen. Den Blumenkohl in kleine Röschen putzen und mit Sesamöl, Pfeffer, Salz und Curry mischen und zusammen mit dem Kartoffelkuchen etwa 20 Minuten mitbacken. Die rote Bete fein reiben und mit Paniermehl mischen, die Dotter darin panieren und jeweils zwei Minuten in reichlich Öl anbraten.

Die Torte in Stücke schneiden, die Torte und eine Scheibe Wildmettwurst auf einen Teller legen, das gehackte Eiweiß auf der Wildmettwurst im Ring anrichten, den Dotter daraufsetzen und mit den roten Zwiebelscheiben und dem Frühlingslauch dekorieren. Den gerösteten Blumenkohl dazu geben und darum einige Tropfen Bärlauchöl geben.

Dazu passt gut ein trockener Weißburgunder vom Mittelrhein.

