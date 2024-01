Kochen in der Jugendherberge: Für viele ist diese Erinnerung mit matschigen Nudeln in einer undefinierten Haschee-Soße verbunden. Dass man in Jugendherbergen auch anders kochen kann, zeigt Profikoch Frank Brunswig seinem Kochlehrling, SWR Moderator Jens Hübschen. Im Innenhof der Jugendherberge in Diez auf Schloss Grafenstolz bestreiten die beiden ihren ungewöhnlichen Kochkurs. Diesmal muss Jens Hübschen lernen, wie man Zucchini und Kartoffeln zu Rösti verarbeitet.