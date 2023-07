Kraft in der Musik: Anselm Breuer liebt Barockopern

per Mail teilen

Sein Herz schlägt so sehr für Barocke Opern, dass der Mainzer Anselm Breuer gerade selbst eine komponiert. Die Musik hilft ihm auch immer wieder aus den Tiefs und er musste gleich mehrere Schicksalsschläge überwinden. Erst eine schwere Lungenentzündung, die ihm fast das Leben gekostet hat. Dann: eine Depression, mit der er immer wieder hadert.

Doch jetzt gibt er und seinem Chor Canticum am 22. und 23. Juli, 19 Uhr in der Kirche St. Ignaz in Mainz ein Konzert, bei dem er seine Lieder zum ersten Mal der Weltöffentlichkeit präsentiert!