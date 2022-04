Julia Du: Ex-Workaholic setzt auf die heilende Kraft der Steine

per Mail teilen

Zunächst wollte Julia Du den Eltern und ihren studierenden Geschwistern beweisen, was sie ohne Abitur leisten kann. Doch dann beendet ein 600 Gramm schwerer Lebertumor ihren Aufstieg. Der zweite Anlauf in der Gastronomie wird durch Corona ausgebremst. Sie mistet aus - in Kopf und Kleiderschrank - und setzt auf Edelsteine und die Heilungskraft, die ihnen nachgesagt wird.