Im Schlag in Hellenhahn-Schellenberg

per Mail teilen

Ein Film von Lutz Herrschaft



Zwischen der Kirche mit dem ungewöhnlichen Namen "St. Peter in Ketten" und dem Wald verläuft "Im Schlag", zumindest bisweilen das kreative Zentrum von Hellenhahn-Schellenberg.

Die Künstlerszene des Orts erwacht allmählich aus der coronabedingten Erstarrung – symbolisch dafür das "Plein Air" der Aquarellmalerin Eva Zimmermann und des Multitalents Edelbert Hölper, Instrumentenbauer, Musiker, Bildhauer, Maler und größter Frank-Zappa-Fan der westlichen Hemisphäre.

Und nicht zu vergessen die "Talent-Volkshochschule", wo man sich in der Manier uralter Spinnstuben zur Handarbeit die Ortslegenden erzählt, etwa die vom Zwerg am Seitenstein – eines der letzten ungelösten Rätsel des Westerwalds: Steht der Zwerg an seinem Platz im Wald – oder ist er (mal wieder) verschwunden?