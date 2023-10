per Mail teilen

Guido Kettner führt einer Art "Doppelleben": Als Forstwirt in Brachbach und als Fotograf, der durch die Welt reist. Aber er hat auch wirklich harte Zeiten durchlebt...

Heute kennen ihn die meisten als quirligen Weltenbummler, immer aktiv, immer gut drauf - das ist er auch. Früher hatte er mit Schule so gar nichts am Hut. Schon damals liebt er es, draußen zu sein, in freier Natur.