Nur in der Natur geht es ihm gut: Der heutige Landschaftsfotograf Achim Schnorrenberger übernachtete früher in einer Höhle, dann wohnte er in einem Bauwagen im Pfälzerwald. Dort ist auch seine Tochter zur Welt gekommen, mit der er heute in Erfweiler wohnt, wo er eine kleine Galerie betreibt.