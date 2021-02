Was früher SMS war, das ist für viele schon lange WhatsApp. Besonders in der Pandemie sind die Nutzer dankbar, wenn sie so einfach mit ihren Liebsten in Kontakt bleiben können. In den vergangenen Monaten ist jedoch das Interesse an alternativen Messenger-Diensten gestiegen.

Der Grund: WhatsApp hat angekündigt, die Datenschutzbestimmungen zu ändern. Das Unternehmen will künftig verstärkt Informationen über seine Nutzer mit dem Mutterkonzern Facebook teilen. Das ist wegen der Datenschutzgrundverordnung in der EU zwar nur eingeschränkt möglich. Doch es lohnt sich, auch über alternative Anbieter nachzudenken. Wir stellen sie vor und zeigen, was sie in puncto Datenschutz bieten. SWR Multimedia-Experte Andreas Reinhardt gibt einen Überblick SWR Vergleich ausgewählter Messenger-Dienste Telegram Threema Signal WhatsApp Ende-zu-Ende

Verschlüsselung* -

(nicht automatisch) + + + Kostenlos + -

(einmalig EUR 3,99) + + Datenschutz

(Speicherung von

Kontakt- und

Meta-Daten)** - + + - Kommentar:

SWR-Multimedia-Experte

Andreas Reinhardt "Die Hintergründe

von Telegram sind dubios.

Man weiß nicht

so genau, wo

der Firmensitz

des Unternehmens

ist.

Von daher ist Telegram schwer

zu greifen." "Es kostet

leider einmalig

Geld. Aber wenn

man sicher sein

möchte, dass

die Daten. die

man dort

verschickt, nicht

verkauft werden,

dann ist Threema

sicherlich die

beste Wahl." "Signal ist bis

jetzt ein System,

dass auf Spenden

aufbaut und kein

richtiges

Geschäftsmodell

hat.

Von daher kann

man sagen, die werden unsere

Daten erstmal nicht

verkaufen. Man

muss abwarten,

wie sich das in der

Zukunft weiter

verhält." "Die neuen Nutzungsbedingungen

sind sehr schwammig gehalten.

Da muss man einfach glauben,

dass von Facebook die Daten

nicht zu Werbezwecken verwendet werden. Wenn sie doch

verwendet werden, können

wir das nicht überprüfen.

Wir müssen Facebook vertrauen.

Und das fällt mir schwer." *Die sogenannte „Ende-zu-Ende-Verschlüsselung“ sorgt dafür, dass Nachrichten so lange verschlüsselt sind, bis sie beim Empfänger ankommen. **Messenger speichern beispielsweise Informationen darüber, wer mit wem chattet, wer mit wem in welchen Gruppen verbunden ist oder wie häufig der Nutzer den Messenger nutzt.