Ein Film von Nikolaus Zakarias



Wawern liegt 15 Kilometer südwestlich von Trier.

Knapp 630 Menschen leben in dem kleinen Ort im Saartal, umgeben von viel Natur. Am Fuße der Weinberge in der Weinbergstraße befindet sich das Bürgerhaus.

Pascale Eberhard und Hannah Ma wollen in Wawern Austausch und Begegnung ermöglichen. Die Buchautorin und die Choreografin haben einige Ideen zu dem Thema. Im Bürgerhaus wird geprobt wie bei den Profis. Jedes Jahr führt die Theatergruppe des Heimatvereins ein neues Stück auf, mit Vorliebe im heimischen Dialekt. Hier war früher ein gut besuchtes Weingasthaus und der Dorfsaal. Heute ist es das Zuhause des Architektenpaares Sylvia und Werner Schäfer-Orzechowski.

Hier probt unter anderem die Theatergruppe des Heimatvereins. Es ist aber auch die Bühne für Projekte, die sich mit Themen wie „Heimat“ und „Wurzeln“, sowie mit der Geschichte des Ortes auseinandersetzen.