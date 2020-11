Ein Film von Jennifer Lindemann



Die Eifelgemeinde liegt im Landkreis Trier-Saarburg und ist ein Ortsteil von Welschbillig.

Rund 140 Menschen wohnen in der kleinen Ortsgemeinde, die noch relativ jung ist. Die Anfänge von Träg als Streusiedlung liegen nur rund 200 Jahre zurück. Vor einhundert Jahren war das Dorf nur über Feldstraßen zu erreichen. Bis in die Nachkriegszeit fehlte es in Träg an grundlegender öffentlicher Infrastruktur.

Nach dem Krieg bekam die Ortschaft Strom- und Wasseranschluss und die Straßen wurden asphaltiert. Seit rund 20 Jahren ist Träg ein eigenständiger Ortsbezirk in der Mehrortsgemeinde Welschbillig. Ab 2005 wurde Träg modernisiert und kanalisiert - die Straßen bekamen eigene Namen.

In der Welschbilliger Straße steht das älteste Haus in Träg: Das so genannte Dienhardshaus wurde 1847 erbaut. Die Bewohner in der Welschbilliger Straße sind sehr bodenständig und heimatverbunden. Fast alle sind in der Straße groß geworden, dort wohnen geblieben oder wieder zurückgekehrt. Sie lockt die Nähe zur Natur und die Nähe zu ihrer Familie - fast alle in der Straße sind miteinander verwandt.