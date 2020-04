per Mail teilen

Ein Film von Sabine Keller



Schmißberg liegt im Landkreis Birkenfeld zwischen Idar-Oberstein und Birkenfeld. Viele Tiere leben hier, alte Rinder, die nicht geschlachtet werden, und mehr als 100 Hühner, die den Ort mit Eiern versorgen.

Der Hunsrückort ist ein Dorf, das zusammenhält. In der Hauptstraße ist das kaum zu übersehen. Gleich zwei Kneipen betreiben die Dorfbewohner gemeinsam.

Die Hauptstraße in Schmißberg

Schmißberg ist ein Dorf, das zusammenhält. In der Hauptstraße ist das kaum zu übersehen. Gleich zwei Kneipen betreiben die Dorfbewohner gemeinsam und der Dorfplatz ist ein Schmuckstück, auf dem regelmäßig Boule gespielt wird.

Am Ortseingang haben die Schmißberger eine Voliere für flugunfähige Störche gebaut. Sie ist der Ausgangspunkt des Naturerlebniswanderweges "Im Land von Milan, Storch & Co.", auf dem man sich beim Wandern an 18 Stationen über die Tiere rund um Rimsberg, Niederhambach und Schmißberg informieren kann.

Schmißberg hat Tierfreunden einiges zu bieten. An der Hauptstraße leben Schafe, eine alte Rinderrasse und Hühner, von denen die Dorfbewohner mit frischen Eiern versorgt werden. Einige alte Bauernhäuser wurden mit viel Liebe restauriert und sind heute Schmuckstücke im Dorf. Einer der Gründe warum die 231-Einwohner-Gemeinde schon viele Preise gewonnen hat, unter anderem bei "unser Dorf soll schöner werden".