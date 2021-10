Die Dorfstraße in Roscheid

Ein Film von Elmar Babst



56 Menschen leben hier in Roscheid - alle in der Dorfstraße, denn sie ist die einzige Straße im Ort.

Mehr als die Hälfte der Dorfbewohner ist im Förderverein organisiert, der sich darum kümmert, dass Ort und Straße – trotz fehlender Gewerbeeinnahmen – ihr attraktives Äußeres behalten. So wird gerade das alte Feuerwehrhaus neu gestrichen und ein neuer Maibaumständer eingebuddelt – alles in Eigenregie, alles in Eigenleistung.

Einige in der Dorfstraße sind bis ins hohe Alter fit geblieben. Mitte 90 und noch immer selbstständig, davon gibt es mehrere Beispiele in Roscheid. Für Berufstätige ist das Arbeitsangebot in Roscheid beschränkt: Landwirtschaft ja, ansonsten Fehlanzeige. Dafür zieht es einen beruflich in die ganze Welt hinaus. Ob im Meer vor Taiwan, in der Nordsee oder vor den Küsten der USA: Das patentierte Unterwasserschallschutzsystem der dort zu installierenden Windkraftanlagen stammt aus Roscheid in der Eifel.