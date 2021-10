Die Johannisstraße in Heimersheim

Ein Film von Lutz Näkel



Heimersheim ist ein Ortsteil der Gemeinde Bad Neuenahr-Ahrweiler, ganz im Norden von Rheinland-Pfalz. Fast 3000 Menschen leben in dem Ort, der schon im frühen Mittelalter als Marktflecken bekannt war.

Damals war Heimersheim oft das Ziel von Überfällen beutegieriger Feinde und so bekam der Ort zum Schutz bald eine Stadtmauer und Tore. Das Westtor ist noch erhalten, dort beginnt die Johannisstraße, die Geschäftsstraße der Ortschaft. Wenn auch die Geschäfte nicht mehr so zahlreich sind wie früher, so sind die Heimersheimer froh, hier noch das meiste für den täglichen Bedarf zu bekommen: Metzger und Supermarkt gibt es hier, dazu einen Arzt und einen Zahnarzt und das Gasthaus und Hotel "Zum Stern", Treffpunkt der Vereine des Orts.

Heimersheim steht momentan ganz im Zeichen des Karnevals. Der Spielmannszug des Funkencorps übt für den Karnevalszug. SWR Bild in Detailansicht öffnen Im Hotel "Zum Stern" in der Johannisstraße kehren die Möhnen gerne ein. Hier feilen sie an ihren Büttenreden und Sketchen. Schon seit 66 Jahren hat das Tradition in Heimersheim. SWR Bild in Detailansicht öffnen Hier gibt sich "Prinz Thomas" in vollem Ornat die Ehre. In diesen Tagen jagt er von einem närrischen Termin zum anderen, die "Tollität" steckt’s locker weg. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Mit mehr als 400 Mitgliedern ist die Karnevalsgesellschaft die größte hier. In der närrischen Zeit treffen sich hier die Möhnen, die in Heimersheim "Gromberefett" heißen, was so viel wie Kartoffelfrauen bedeutet. Die Heimersheimer sind für ihre Vorliebe für Kartoffelgerichte bekannt und am östlichen Ende der Johannisstraße steht sogar ein Denkmal, das eine Kartoffeln schälende Frau zeigt. Das eigentliche Wahrzeichen von Heimersheim aber ist die St.-Mauritius-Pfarrkirche, die älteste weit und breit. Sie steht genau in der Mitte der Johannisstraße und wurde in den letzten Jahren aufwendig restauriert.