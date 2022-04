Die Gerbacherhöfe in Rockenhausen

Ein Film von Frank Hisam



Der Ortsteil Gerbacherhöfe gehört zur Gemeinde Rockenhausen im Donnersbergkreis. Eigentlich sind es zwei Ortsteile, denn es gibt die Obergerbacher- und die Untergerbacherhöfe. Beide sind durch eine Kreisstraße verbunden, die nicht mal einen Namen hat und in einer Sackgasse endet.

Den Menschen der Gerbacherhöfe ist das egal. Sie genießen die Ruhe der abgelegenen Ortsteile und nutzen den vielen Platz dort als Lebensraum. Peter Welch hat vor erst vor einigen Jahren hier einen Hof mit viel Weideland gekauft, sich damit einen Traum erfüllt und eine kleine Rinderzucht gegründet. Birgit Portz kann sich ein Leben ohne ihre Gänse und Enten nicht vorstellen.

Karlheinz Porz, ein Modellbauer mit schöner Schreinerei kennt es gar nicht anders, als in der Abgeschiedenheit in seinem Betrieb ganz alleine klarzukommen und genießt es. Nur die junge Biologin Madeleine Hahn war für ein paar Jahre weggezogen. Jetzt ist sie wieder zurückgekommen und hat die Imkerei vom Großvater übernommen – einfach, weil es in den Gerbacherhöfen so schön ist.