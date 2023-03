Die Raiffeisenstraße in Gemünden

Ein Film von Thomas Keck



Sechs Gemeinden mit dem Namen Gemünden gibt es in Deutschland, davon allein zwei in Rheinland-Pfalz. Hinzu kommt ein Ortsteil von Daun in der Eifel, der ebenfalls Gemünden heißt. Am bekanntesten ist wohl die fränkische Stadt Gemünden am Main.

Wer den Ortsnamen im Internet sucht, der stößt jedoch als erstes auf die „Perle des Hunsrücks“. So nennt sich jenes Gemünden, das sich die Internet-Adresse www.gemuenden.de gesichert hat. Ein kluger Schachzug des anerkannten Erholungsortes am Fuß des Soonwaldes. Gemünden bezeichnet sich als "Perle des Hunsrücks". Am Rand des Soonwaldes liegt der schöne, kleine Ort, über dem eine schmucke Burg thront. SWR Bild in Detailansicht öffnen Die Familie von Johanna Lang lebt seit drei Generationen in diesem Haus. Trotz Renovierungsarbeiten ist sie gemeinsam mit ihrem Mann schon eingezogen. SWR Bild in Detailansicht öffnen Corinna und Thorsten Angres leben momentan in einer Baustelle. Und was für eine Baustelle, denkmalgeschützt, riesengroß und voller Herausforderungen. SWR Bild in Detailansicht öffnen Ein Barockschloss und schöne, alte Fachwerkhäuser prägen das Ortsbild. Natürlich gibt es auch ein paar Baustellen. Die sind manchmal notwendig, damit ein Ort lebendig bleibt. Irgendwie ist das ganze Leben ja eine Baustelle, und auch in der Raiffeisenstraße mit ihrem Gemeindehaus, der Feuerwehr, dem Spielplatz und dem „Traumschleifen“-Einstieg sind viele Veränderungen zu beobachten. Aus der alten Post wird eine Zahnarztpraxis, aus der alten Schule ein Wohnhaus, und selbst das ehemalige Raiffeisen-Gebäude blickt einer neuen Verwendung entgegen. SWR

