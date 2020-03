per Mail teilen

Ein Film von Marc Steffgen



In einem Tal in den Ausläufern des Hochwaldes liegt die Gemeinde Franzenheim. Knapp zehn Kilometer von der Stadtgrenze Trier entfernt, hat sich die Gemeinde einen ländlichen Charakter bewahrt. Archäologische Grabungen haben ergeben, dass das Franzenheimer Tal schon zu Römerzeiten besiedelt war.

Heute ist das 380-Einwohner-Dorf eine Pendlergemeinde. Die meisten verdienen ihr Geld in Trier oder Luxemburg. Trotzdem arbeiten in dem kleinen Ort noch fünf Landwirte, außerdem gibt es noch einige Handwerksbetriebe. Worauf die Franzenheimer stolz sind: Trotz seiner Größe gibt es ein reges Vereins-und Gesellschaftsleben. Alleine 13 Vereine, von der Krabbelgruppe bis zum Seniorentreff, existieren in dem Tälchen.

Franzenheim profitiert davon, dass es immer wieder Menschen gibt, die durch ihre Ideen und ihr Engagement Menschen zusammen bringen. Egal ob kunstvoll gestalte Stühle, exotische Sportarten oder Kinder- und Jugendarbeit – Langweile gibt es selten in der Trierer Straße.